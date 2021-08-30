Второе солнце, 2021

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о выходе в прокат О фильме Фильм о жизни современной сибирской татарской деревни на забытом участке шелкового пути. Развернуть 7.2 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2021 В ролях Василина Маковцева Константин Итунин Все актеры и съемочная группа 2 постера

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