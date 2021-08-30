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Второе солнце
Второе солнце, 2021
2021 / Россия
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм о жизни современной сибирской татарской деревни на забытом участке шелкового пути.
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7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2021
В ролях
Василина Маковцева
Константин Итунин
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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30 августа 2021 19:49
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