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Второе солнце Второе солнце
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Второе солнце, 2021

2021 / Россия
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Фильм о жизни современной сибирской татарской деревни на забытом участке шелкового пути.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
В ролях
Василина Маковцева
Василина Маковцева
Константин Итунин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Второе солнце 2 постера
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30 августа 2021 19:49
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