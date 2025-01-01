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Киноафиша Сериалы Грабитель

Грабитель ( - …)

Grabitel 18+
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Сотрудник управления по борьбе с экономической преступностью Глебов приезжает из Москвы с проверкой в провинциальный город, из которого он не так давно уехал на повышение после развода и полного разочарования в семейной жизни. Он становится невольным свидетелем ограбления банка, в который пришел с проверкой. Украдена «черная бухгалтерия» местного «зернового короля» и криминального авторитета Зёмы, а участников ограбления находят убитыми. Главный подозреваемый – Глебов, который пустился в бега, понимая, что найти «черную бухгалтерию», означает найти истинного преступника.

В ходе расследования Глебов, представляясь фининспектором, находит не один «скелет в шкафу» у владельцев сельхозпредприятий. С ним пытаются договориться, запугать, подставить, от него пытаются избавиться… Глебову приходится не только уходить от погони бандитов Зёмы и из западни коллег, которые идут по пятам, но и решать свои семейные проблемы, а также личные проблемы своих подозреваемых.

В ролях
В ролях
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Антон Васильев
Антон Васильев
Юлия Агафонова
Юлия Агафонова
Валерия Моисеева
Дмитрий Колчин
Дмитрий Колчин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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