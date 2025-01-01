Меню
Персоны
Дебра Уингер
Награды
Награды и номинации Дебры Уингер
Debra Winger
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1994
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1984
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1983
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая актриса второго плана
Номинант
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
