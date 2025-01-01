Из-за фильмов Петунью Дурсль ненавидят все фанаты «Гарри Поттера»: у сериала есть шанс рассказать ее настоящую историю

В сериале назвали диагноз, но не объяснили, почему Шерлок гениален: а психолог Розенберг для «Киноафиши» разложила все по полочкам

Тайный союз, а не ненависть: чего не показал «Великолепный век» о Михримах и Селиме

Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте

«Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь

«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный

В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)

«Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix

Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает