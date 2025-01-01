Меню
Киноафиша Персоны Ширли Найт Награды

Награды и номинации Ширли Найт

Shirley Knight
Награды и номинации Ширли Найт
Оскар 1963 Оскар 1963
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1961 Оскар 1961
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1963 Золотой глобус 1963
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1961 Золотой глобус 1961
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Guest Performer in a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1967 Венецианский кинофестиваль 1967
Лучшая актриса
Победитель
Золотая малина 1982 Золотая малина 1982
Худшая женская роль второго плана
Номинант
