Ширли Найт
Награды
Награды и номинации Ширли Найт
Shirley Knight
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ширли Найт
Оскар 1963
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1961
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1963
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1961
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Guest Performer in a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1967
Лучшая актриса
Победитель
Золотая малина 1982
Худшая женская роль второго плана
Номинант
