Киноафиша
Персоны
Айра Сакс
Награды
Награды и номинации Айры Сакс
Ira Sachs
Награды
Награды и номинации Айры Сакс
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Сандэнс 2005
Драматургия
Победитель
Сандэнс 2012
Драматургия
Номинант
Сандэнс 1997
Драматургия
Номинант
Берлинале 2012
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Берлинале 2025
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Художественный фильм
Номинант
Берлинале 2023
Художественный фильм
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2016
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2014
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2010
Лучший короткометражный фильм
Номинант
