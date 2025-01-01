Меню
Награды и номинации Жана-Пьера Дарденна
Награды и номинации Жана-Пьера Дарденна
Каннский кинофестиваль 2022
Премия к 75-летию
Победитель
Премия к 75-летию
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Лучший режиссер
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Приз Экуменического жюри – Специальная награда
Победитель
Приз Экуменического жюри – Специальная награда
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Главный приз жюри
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2002
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2015
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
