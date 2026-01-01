Надежда Бренник

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете

Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось

Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом

«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»

Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода

Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)

Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить

Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета

«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов