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Надежда Бренник
Nadeshda Brennicke
Киноафиша
Персоны
Надежда Бренник
Надежда Бренник
Nadeshda Brennicke
Дата рождения
21 апреля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Тату
(2002)
6.4
Повар-Вор
(2004)
6.4
Антитела
(2005)
Фильмография Надежда Бренник
5.6
Кицбюэль
драма, криминал
2021, Германия
6
Чепуха и банда носухи
Quatsch und die Nasenbärbande
комедия, семейный
2014, Германия
6.4
Антитела
Antikorper
триллер, драма, криминал, ужасы
2005, Германия
Рецензия
6.4
Повар-Вор
The C(r)ook
комедия
2004, Германия / Австрия
6.9
Тату
Tattoo
триллер
2002, Германия
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