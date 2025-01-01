Меню
Лори Сингер
Награды
Награды и номинации Лори Сингер
Lori Singer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Лори Сингер
Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
