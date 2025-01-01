Меню
Персоны
Джейсон Пристли
Награды
Награды и номинации Джейсона Пристли
Jason Priestley
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Джейсона Пристли
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2013
Лучший канадский фильм
Победитель
