Ахнете, как звезда «Беверли-Хиллз 90210» узнал все пикантные тайны Брэда Питта

Поклонникам часто кажется, что они знают о своих кумирах буквально все. Звездам действительно довольно трудно скрыть подробности личной жизни, поскольку любое их действие тут же становится достоянием общественности. Однако некоторые секреты у медийных персон все же есть.

Например, многие даже не догадываются, что может объединять Брэда Питта и Джейсона Пристли. Между тем в прошлом двух актеров есть весьма пикантный эпизод. Как оказалось, они жили вместе. Это случилось, когда знаменитости только начинали строить свою карьеру в кино.

Питт и Пристли сняли одну квартиру на двоих — именно так звезда «Беверли-Хиллз 90210» узнал все тайны бывшего мужа Анджелины Джоли. О том, что отношения звезд экрана были крайне доверительными, свидетельствует один любопытный факт: оба периодически не стеснялись устраивать соревнование, в котором каждый из них должен был как можно дольше продержаться без душа.