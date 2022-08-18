Изрядно «сдали»: как изменились актеры «Беверли-Хиллз 90210» за 30 лет

Молодежный сериал «Беверли-Хиллз 90210» вышел на экраны в 1990 году. Он стал настолько популярным, что продержался на ТВ на протяжении следующих 10 лет. Таким образом, на этой киноленте выросло целое поколение зрителей, которые взрослели вместе с актерами, снимавшимися в сериале.

Однако немногие из поклонников «Беверли-Хиллз 90210» были готовы увидеть, как изменились любимые актеры за эти 30 с лишним лет. Так, исполнитель главной роли Брендона Джейсон Пристли вскоре отметит 53-летие. Внешне из-за возрастных изменений он уже мало похож на того «первого красавчика школы», который сводил с ума одноклассниц. Из кино он не ушел: Пристли регулярно появлялся в телесериалах, но по-настоящему заметных главных ролей у него больше не было.

По-другому сейчас выглядит и Шэннен Доэрти. Несмотря на то, что она играла главную героиню в «Беверли-Хиллз 90210», после четырех лет работы с ней расторгли контракт на дальнейшие съемки. Поговаривали, что невыносимый характер Шэннен делал невозможной работу с ней на площадке. На исходе 90-х она появилась еще в одном популярном сериале «Зачарованные», но скандалы с коллегами вновь привели ее к увольнению. Сейчас 51-летняя актриса изредка появляется в телепроектах и борется с раком молочной железы. Болезнь ушла в ремиссию в 2017 году, но через три года снова вернулась.

Звездной роль в сериале стала и для молодого актера Брайана Остина Грина. В следующем году он отметит 50-летний юбилей. Актер не переставал сниматься, но получал за это время лишь эпизодические роли. Зато его личная жизнь была крайне насыщенна: в разные годы он встречался сразу с тремя коллегами по «Беверли-Хиллз 90210» — Ваннесой Марсил, Тори Спеллинг и Тиффани Тиссен. В 2002 году Марсил даже родила сына от Грина.

В 2004 году Брайан закрутил роман с Меган Фокс. Их отношения напоминали настоящий вулкан страстей: они то расторгали помолвку, то женились, а затем подавали на развод. За 16 лет совместной жизни в их неспокойном союзе появилось трое сыновей. Но в 2020 году Меган ушла от актера к музыканту Колсону Бэйкеру. Брайан недолго пробыл в одиночестве, и в этом году он стал отцом уже пятого сына от отношений с танцовщицей Шарной Берджесс.