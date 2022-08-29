Минута славы длиною в 10 лет: вы удивитесь, куда пропал Брендон из «Беверли-Хиллз 90210»

В 90-е внимание всего мира было приковано к шоу «Беверли-Хиллз 90210». Интриги и зависимости богатой американской молодежи так сильно интересовали зрителей, что самим актерам буквально не давали прохода. Не стал исключением и Джейсон Пристли, исполнивший одну из главный ролей и ставший секс-символом эпохи.

До сериала молодой актер снимался в рекламе и эпизодических ролях, а вовремя кастинга в новый проект даже не думал, что рейтинги шоу взлетят до немыслимых высот и обеспечат ему огромные гонорары. Но сериал закончился в 2000 году, и у Пристли начались неприятности. Он получал роли в других проектах, но все равно не мог выйти из амплуа золотого подростка. К тому же десять лет жизни в эпицентре всеобщего внимания начали сказываться на его психическом состоянии, поэтому у актера появились вредные привычки.

Взять себя в руки Пристли помогла его девушка ― гримерша Наоми Лоу. Она не отходила от актера во время его восстановления после тяжелой аварии, а всего через несколько лет после этого актер сделал ей предложение. Потратив важные для артистов годы пылкой юности на решение своих психологических проблем, Пристли пытался вернуться на первые строчки рейтинга. Но в мировом прокате этого так и не произошло.

Однако на своей родине в Канаде актеру продолжали предлагать участие в местных проектах. Так что он смог реализовать себя в таких шоу, как «Зовите меня Фитц» и «Честные сыщики». Хотя сериалы и не были популярны во всем мире, их несколько раз транслировали на канадских телеэкранах. Поэтому слава актера все это время пусть и не была мировой, но в пределах Канады оставалась такой же, как и в золотые годы «Беверли-Хиллз 90210».