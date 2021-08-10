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Постер к сериалу Остров фантазий
Постер к сериалу Остров фантазий
Постер к сериалу Остров фантазий
Постер к сериалу Остров фантазий
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6
Оцените
Киноафиша Сериалы Остров фантазий
Остров фантазий (2021 - …) Fantasy Island
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

«Остров фантазий» — фэнтезийный американский сериал, который является переосмыслением популярного шоу, выходящего много лет назад. Действие фокусируется на группе весьма состоятельных туристов, которые прибывают на загадочный остров, расположенный в центре океана. По ходу развития событий хозяин острова делает героям неожиданное предложение: они могут претворить в жизнь любую самую сокровенную мечту. Однако каждое исполненное желание будет иметь последствия, которые могут навсегда изменить жизни ничего не подозревающих туристов.

Остров фантазий - трейлер
Остров фантазий
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Франсуа Чау
Франсуа Чау
Роселин Санчес
Роселин Санчес Elena Roarke
Дэйв Эннэйбл
Дэйв Эннэйбл
Одетт Эннэйбл
Одетт Эннэйбл
Джози Биссетт
Джози Биссетт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Остров фантазий - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Остров фантазий - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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