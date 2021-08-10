«Остров фантазий» — фэнтезийный американский сериал, который является переосмыслением популярного шоу, выходящего много лет назад. Действие фокусируется на группе весьма состоятельных туристов, которые прибывают на загадочный остров, расположенный в центре океана. По ходу развития событий хозяин острова делает героям неожиданное предложение: они могут претворить в жизнь любую самую сокровенную мечту. Однако каждое исполненное желание будет иметь последствия, которые могут навсегда изменить жизни ничего не подозревающих туристов.