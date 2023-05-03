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Киноафиша Новости Популярный блогер становится вожатым в лагере в трейлере комедийного сериала «Юность»

Популярный блогер становится вожатым в лагере в трейлере комедийного сериала «Юность»

3 мая 2023 15:42
Популярный блогер становится вожатым в лагере в трейлере комедийного сериала «Юность»

Главный герой попытается спасти карьеру с помощью детей и Алексея Маклакова.

Телеканал СТС выпустил трейлер многосерийной комедии «Юность» о молодом видеоблогере, который вынужден стать вожатым в лагере. Ведущие роли в сериале сыграли Егор Кирячок и Алексей Маклаков. Трансляции начнутся с 15 мая в 19:00.

В центре сюжета — блогер-миллионник под ником Alex Go (Кирячок). Он забывает выйти из эфира и по неосторожности публично обижает юного фаната Митю Липкина (Марк Доронин). Из-за этого звездная карьера блогера оказывается под угрозой, поскольку больше никто не хочет с ним работать. Чтобы спасти положение, он соглашается стать вожатым в летнем лагере, где отдыхает обиженным им мальчик. Теперь все его дальнейшее будущее зависит не от армии подписчиков и продюсера (Денис Васильев), а от местных детей и смекалистого директора (Маклаков). С помощью интернет-знаменитости последний намерен вывести учреждение на совершенно иной уровень.

По словам исполнителя ведущей роли, прообразом для его персонажа послужил видеоблогер Влад Бумага. В особенности этому поспособствовал его имидж:

«На пробах мне часто говорили про Влада, а я совсем не знал, кто это. Влад для меня — интересное открытие. Я изучал, как он работает, выпускает ролики и ведет себя в жизни».

В основной актерский состав также вошли Людмила Зайцева, Светлана Листова, Ксения Гусева, Шарифбек Закиров, Ирина Соколова, Кристина Веденеева, Владимир Яганов, Ульяна Куликова, Алиса Малинская, Константин Мирошников и Иван Клещевников. Съемки проходили в подмосковном лагере «Орленок».

Фото: Телеканал СТС
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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