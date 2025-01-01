Меню
Награды и номинации Пола Маккартни
Оскар 1971
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Оскар 2002
Лучшая песня к фильму
Номинант
Оскар 1974
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая песня
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Classical Music-Dance Program
Номинант
Outstanding Classical Music-Dance Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Original Song
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
