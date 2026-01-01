Оповещения от Киноафиши
Мариус Колуччи
Marius Colucci
Киноафиша
Персоны
Мариус Колуччи
Мариус Колуччи
Marius Colucci
Дата рождения
16 октября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Загадочные убийства Агаты Кристи
(2009)
5.2
Ключи от машины
(2003)
Фильмография Мариус Колуччи
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Год
Все
2009
2003
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
7.4
Загадочные убийства Агаты Кристи
драма, комедия, детектив
2009, Франция/Швейцария
5.2
Ключи от машины
Clefs de bagnole, Les
комедия
2003, Франция
