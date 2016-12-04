Оповещения от Киноафиши
Марсель Готлиб Gotlib
Киноафиша Персоны Марсель Готлиб

Марсель Готлиб

Gotlib

Дата рождения
14 июля 1934
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
4 декабря 2016
Место рождения
XIV округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Ключи от машины 5.2
Ключи от машины (2003)

Фильмография Марсель Готлиб

Жанр
Год
Ключи от машины 5.2
Ключи от машины Clefs de bagnole, Les
комедия 2003, Франция
