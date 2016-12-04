Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсель Готлиб
Gotlib
Марсель Готлиб
Марсель Готлиб
Gotlib
Gotlib
Дата рождения
14 июля 1934
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
4 декабря 2016
Место рождения
XIV округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
5.2
Ключи от машины
(2003)
1
5.2
Ключи от машины
Clefs de bagnole, Les
комедия
2003, Франция
