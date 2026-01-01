Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Максим Ле Форестье
Maxime Le Forestier
Киноафиша
Персоны
Максим Ле Форестье
Максим Ле Форестье
Maxime Le Forestier
Дата рождения
10 февраля 1949
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.2
Ключи от машины
(2003)
Фильмография Максим Ле Форестье
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2003
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.2
Ключи от машины
Clefs de bagnole, Les
комедия
2003, Франция
