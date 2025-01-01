Меню
Александр Велединский
Награды
Награды и номинации Александра Велединского
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Каннский кинофестиваль 2001
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Кинотавр 2013
Полнометражный фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2006
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
