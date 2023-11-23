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Киноафиша Сериалы Арчи

Арчи (2023 - 2023)

Archie 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITVX
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал расскажет историю жизни актера Кэри Гранта.

Арчи - трейлер первого сезона
Арчи  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Иэн МакНис
Иэн МакНис
Джейсон Уоткинс
Джейсон Уоткинс
Генри Ллойд-Хьюз
Генри Ллойд-Хьюз
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер
Окли Пендергаст
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Арчи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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