«Порочная связь»: Рецензия Киноафиши

В прошлом году Венецианский кинофестиваль удивительным образом состоялся в офлайн-режиме – журналистам удалось все-таки попасть в Италию и посмотреть отобранные кураторами смотра картины. В качестве фильма открытия выступила новая работа Даниэле Лукетти, который более известен благодаря ретросериалу «Моя гениальная подруга», в котором две молодые девушки мечтают поскорее сбежать из Неаполя. Правда, действие происходит в 1950-х годах, поэтому их мотивация вполне объяснима социальными и политическими конфликтами в стране. В «Порочной связи» у него снова любимый Неаполь, но герои путешествует по нему из разных десятилетий, начиная с ярких 1980-х и заканчивая сегодняшним днем (не таким уж красочным). Рассказываем, что такого в этой эмоциональной и временами горькой картине.

Со стороны супруги Альдо и Ванда выглядят вполне себе счастливыми. Они танцуют, смеются, их дети тоже не видят горя. Однако семейной идиллии у них нет, а за закрытыми дверьми сразу же начинаются споры и конфликты. Оба считают брак уговором, а не чем-то, связанным с любовью, и в любой момент готовы разорвать рушащиеся отношения. Все усугубляется после того, как Альдо рассказывает своей жене об измене и не собирается просить прощения. За бесконечными спорами родителей начинают наблюдать их дети, которые запомнят эти моменты навсегда.

Порочная связь

На экраны врываются улыбающиеся главные герои в исполнении Альбы Рорвахер и Луиджи Ло Кашио. Их персонажи волевые, эгоистичные и чересчур эмоциональные, как подобает всем итальянцам. Драматизация, гиперболизация и битье посуды – без всех этих элементов нельзя прожить и дня. Альдо и Ванда ведут жизнь вполне себе обеспеченной итальянской семьи среднего класса, поэтому финансовых трудностей они не испытывают, но адреналин получают благодаря совместным словесным баталиям. Все-таки без огонька в отношениях просто невозможно прожить. Однако терпение практически всегда не хватает одному из партнеров, и ему приходится все уничтожить на корню. Только теперь драма уже переходит в трагедию, и все становится только хуже.

Дело в том, что в самой невыгодной и неприятной ситуации здесь находятся не слегка сумасшедшие супруги, а именно их дети. Режиссер Даниэле Лукетти сначала запутывает зрителей и делает так, чтобы аудитория изначально пыталась сопереживать Альдо и Ванде. Однако каким бы эмпатичным ни был человек в кинотеатре, его сердце все равно не будет страдать из-за супругов. Ведь реальные главные герои здесь остаются в тени и выступают просто наблюдателями. Неизвестно, насколько картина автобиографична, но есть вероятность, что Лукетти хотелось перенести на экран свой детский травмирующий опыт.

Порочная связь

Дети как основные протагонисты видят все хорошие и плохие черты родителей и мечутся между матерью и отцом. Будучи несовершеннолетними, они не в силах принять решение в свою пользу, и им просто приходится оставаться в такой неблагоприятной ситуации. Резко ракурс с Альдо и Ванды смещается на их детей после кульминационной сцены про завязывание шнурков. Кстати, итальянское слово, оригинальное название фильма, lacci в переводе означает именно «шнурки». Старшая дочь находит в себе силы, проглатывает всю свою ненависть к отцу и рассказывает о том, как странно ее брат зашнуровывает ботинки. Оказывается, именно Альдо научил сына так завязывать, но сам того факта не помнит.

Вроде бы, с одной стороны, глупая и невинная сцена, лишенная каких-либо логических диалогов. Кстати, с последними в картине огромная проблема, потому что все словесные прения между героями похожи на плохо написанный роман. Предложения проговариваются как одно целое, интонация уходит на второй план, а слова кажутся уж больно простыми для такой интеллигентной семьи. С другой стороны, сцена со шнурками как раз и заинтересовывает своей простотой и невинностью, потому что именно такие вещи в первую очередь запоминаются детьми и могут произвести на них колоссальное впечатление. Только никакой искренности за этими «шнурками» не стоит, а есть лишь желание матери воспользоваться неопытностью и наивностью собственной дочери. Ванде просто надо, чтобы Альдо вернулся в семью, и она готова ради этого пожертвовать счастьем детей.

Порочная связь

«Порочная связь» – это не дискурс на тему развода двух раньше дорогих друг другу людей, это не «Брачная история» по-итальянски, а это иллюстрация того, как семейный конфликт влияет на детей. В будущем любимые сын и дочь перестают нормально общаться с собственными папой и мамой и думают о мести практически каждый день. Однако это фильм Даниэле Лукетти, поэтому у него возможно что угодно.

Картина может понравиться всем фанатам эмоционального европейского кино и тем, кто просматривает все фестивальные фильмы, которые даже не участвовали в основных программах. Имейте в виду, что линейность повествования и обыденность диалогов могут заставить вас выйти из зала, но вот замечательные глаза Альбы Рорвахер и ювелирная работа художника по костюмам сможет вас затормозить.