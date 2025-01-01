Netflix готовит новый суперхит: криминальная драма с Джоэлом Эдгертоном может обойти и «Уэнсдей», и «Игру в кальмара»

Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови

На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей

Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова

«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин

«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+

Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты

С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)