Награды и номинации Джованна Меццоджорно

Награды и номинации Джованна Меццоджорно

Giovanna Mezzogiorno
Награды и номинации Джованна Меццоджорно
Венецианский кинофестиваль 2005 Венецианский кинофестиваль 2005
Лучшая актриса
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1998 Венецианский кинофестиваль 1998
Best Actress
Победитель
ММКФ 2018 ММКФ 2018
Лучшая актриса
Победитель
