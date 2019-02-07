«Тим Талер, или проданный смех»: Рецензия Киноафиши

Петр Волошин понял, как обмануть дьявола

Тим Талер (Арвед Фризе) добрый, а самое главное — очень весёлый мальчик. Он любит смеяться и заразительно хохочет по делу и без. И несмотря на то, что у него бывают от этого небольшие неприятности (скажем, общие снимки класса Тим откровенно фотобомбит), окружающие Тима любят, особенно его верная подруга Ида (Жюль Херман).

Впрочем, жизнь мальчика трудно назвать озорной и беззаботной. Его мать умерла, отец (Бьярне Медел) живёт бедно и проигрывает деньги на скачках, а мачеха (Штеффи Кюнерт) пасынка откровенно недолюбливает. Как выйти из этого сложного положения — непонятно. И вдруг странный мужчина, барон Трёч (Юстас Фон Донаньи), обладатель жёлтых глаз и щегольского клетчатого костюма, предлагает Тиму крайне необычный договор: Тим продаёт мужчине свой озорной смех, а взамен получает суперспособность выигрывать любые, даже самые абсурдные пари. Азартный мальчик, которому смеяться и так всё труднее, с удовольствием соглашается.

Фильм основан на одноимённой книге немецкого автора Джеймса Крюса. Сказочная повесть достаточно популярна в России, она не раз издавалась со времён написания в 1962 году, есть даже советские теле- и радиоадаптации, самая известная из которых — двухсерийный телефильм Леонида Нечаева 1981 года.

На родине, в Германии, «Тим Талер» и вовсе вещь культовая, требующая ритуального периодического перерождения в виде экранизаций. Так и появился обсуждаемый нами фильм режиссёра Андреаса Дрездена — близкая к тексту (но не дословная) экранизация повести Крюса. Для немцев это ещё и социальная история — Тим живёт в годы поздней Веймарской республики в бедном неблагополучном районе Гамбурга, и для него сделка с дьяволом — не прихоть, а единственный способ выползти из обстановки вокруг.

Такую историю можно экранизировать не как детскую сказку, а как мрачный диккенсовский хоррор. Тут тебе и смерть родителей, и откровенная бесовщина, и изображение самых разнообразных человеческих пороков. С другой стороны, как объяснить ребёнку, что такое «хорошо», если не объяснять, что такое «плохо»? Впрочем, фильм выполнен в ярких и красочных тонах, а любое зло на экране — нарочито карикатурно, чтобы не напугать юного зрителя. Конечно, когда мы говорим о детском кино и том, стоит ли на него идти всей семьёй, стоит ответить на два вопроса: первый — будет ли фильм интересен детям (если ещё и полезен — вообще хорошо), и второй — не заскучают ли на нём взрослые.

Основной посыл ленты довольно прост и для непонятливых проговорён в конце фильма: «Если человек смеётся, то дьявол теряет над ним власть». Но за этим довольно примитивным оптимистическим посылом в фильме спрятано ещё немало полезных для ребёнка смыслов. Например, что деньги в жизни не главное (Тим очень быстро и очень показательно осознаёт все минусы богатства), что главное помнить, кто ты такой, что старый друг лучше новых двух, ну и что вступать в любую коммуникацию со стрёмными незнакомыми дядьками — чревато.

Как детская сказка фильм вполне себе содержателен, и это в первую очередь заслуга увлекательного литературного первоисточника. Комическое и драматическое в истории развешаны именно в такой пропорции, чтобы всё это не превратилось в цирк, но и не скатилось в занудство. Есть тут и волшебство, и даже милые анимированные зверьки — всё, как дети любят.

Взрослый зритель может посмотреть и умилиться тому, что это такой себе «Фауст» для самых маленьких, удивиться мощному антикапиталистическому заряду фильма, поугадывать разных великих тиранов на вечеринке у барона Трёча (да, прочитайте его имя задом наперёд). А можно просто посмотреть не выдающееся, но вполне красивое и интересное детское кино.

Петр Волошин