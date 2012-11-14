Меню
Умереть за врага - трейлер
Умереть за врага. Трейлер

Умереть за врага. Трейлер

Дата публикации: 14 ноября 2012
Умереть за врага – В 1912 году видный немецкий учёный Альферд Вегенер выдвинул теорию, что когда-то все континенты Земли составляли одно целое. В 1939-м, несмотря на угрозу войны, немцы решили снарядить морскую экспедицию в поисках подтверждения теории Вегенера. Путешествие к арктическому острову Свальбарду возглавляет немецкий геолог Фридрих. В группе ученых его ассистентка Лени, два англичанина и швед. На корабле русская команда и норвежский капитан. Все с энтузиазмом пускаются в путь, но растущее политическое напряжение между странами начинает сказываться. Когда начинается война, члены экспедиции становятся пешками в борьбе мировых держав.
5.8 Умереть за врага
Умереть за врага исторический, триллер, 2012, Швеция / Норвегия / Германия / Польша
