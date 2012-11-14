Умереть за врага
– В 1912 году видный немецкий учёный Альферд Вегенер выдвинул теорию, что когда-то все континенты Земли составляли одно целое. В 1939-м, несмотря на угрозу войны, немцы решили снарядить морскую экспедицию в поисках подтверждения теории Вегенера.
Путешествие к арктическому острову Свальбарду возглавляет немецкий геолог Фридрих. В группе ученых его ассистентка Лени, два англичанина и швед. На корабле русская команда и норвежский капитан. Все с энтузиазмом пускаются в путь, но растущее политическое напряжение между странами начинает сказываться. Когда начинается война, члены экспедиции становятся пешками в борьбе мировых держав.
