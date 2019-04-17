«Пушистый шпион»: Рецензия Киноафиши

Пушистая рыжая кошечка Марни обожает смотреть сериалы про шпионов. Но в жизни всё не так, как в кино. И когда к её хозяйке приезжает в гости брат, Марни попадается на его удочку: она считает, что гость работает секретным агентом, тогда как на самом деле он простой вор. Но именно Марни выведет его на чистую воду. Для этого ей придётся подружиться с грубым сторожевым псом, сбежавшим от хозяев на тракторе, петухом, ищущим покоя в суетливом мире, и невесть откуда взявшейся зеброй. Но сначала этой разношёрстной компании придётся превратиться в преступников.

Мультфильмы об антропоморфных животных — любимая тема аниматоров на протяжении десятилетий. Действительно, многие дети (да и взрослые тоже) останутся в восторге от любого простейшего сюжета, если в главных ролях окажутся милые говорящие зверюшки. Иногда среди массы подобных милых творений выстреливает что-то наиболее яркое вроде «Подводной братвы» или «Зверополиса» (классику вроде «Короля Льва» даже не берём). Но всё же большинство историй не претендуют на шедевральность, а просто развлекают детей.

«Пушистый шпион»

«Пушистый шпион» как раз из таких. Большой плюс этого мультфильма в том, что от него никто ничего не ждёт. Если бы его выпускала именитая студия вроде Disney или Pixar, ставки были бы совсем иными. Хотя в рекламе, конечно, упоминается «от лауреатов премии „Оскар“», но на самом деле братья Лауэнштайн получили награду 30 лет назад за короткометражку, так что вряд ли их можно назвать топовыми режиссёрами. Их последняя работа «Пришельцы в доме» вышла не очень уж яркой.

К счастью, Лауэнштайны и не пытаются замахнуться на глобальность или новаторство «Зверополиса». Это ровно та атмосфера, которую обещают в трейлере. Очень странные, но смешные зверюшки попадают в передряги, убегают от преследователей и, конечно же, узнают о ценности дружбы и преданности. Ставка в этом мультфильме всё же не на сюжет, а на смешные скетчи с разными героями. Благодаря им мультфильм отлично сработает на публику младшего возраста. Петух постоянно отпускает остроты, Марни машет пушистым хвостом и по очереди моргает глазами, а сценки вроде поездки на тракторе и встречи с зеброй рассмешат и взрослых. Отдельное удовольствие — наблюдать за сюжетной линией куриц, ищущих нового петуха. Их движения отлично сняты с настоящих животных, и при гротескной анимации это выглядит ещё смешнее.

«Пушистый шпион»

Но с ними же (и ещё с несколькими моментами) связаны и главные вопросы к мультфильму. В нём слишком уж часто проскакивают «взрослые» шутки. Вроде бы ничего откровенно пошлого, но всё же в паре сцен зрители постарше сильно удивятся. И если намёки на поиск любовника в интернете ещё можно не заметить, то фотография одной из картин (именно за ними охотятся воры), на которой бык лезет на корову, сильно смущает.

Впрочем, есть вероятность, что дети таких мелочей просто не заметят, они добавлены исключительно для удивления взрослых. Ведь в остальном старшей публике лучше не рассчитывать на какие-то яркие впечатления. Анимация выглядит очень просто, скорее напоминая старые компьютерные игры, и явно предназначена для детей: всё прорисовано крупно и слишком ярко. Проблемы заметны особенно в динамичных сценах, фон сделан поверхностно, и картинка движется не очень естественно.

Думается, дети, особенно дошкольного возраста наверняка останутся в восторге. Здесь сразу четыре ярких персонажа, постоянно спорящие друг с другом, набор нелепых злодеев, и много юмора. Без титров «Пушистый шпион» длится меньше полутора часов, так что заскучать или устать зрители просто не успеют. А значит, он вполне справляется со своей ролью — рассмешить детей и показать им шпионскую историю о дружбе.

Алексей Хромов