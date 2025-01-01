Меню
Персоны
Андреас Дрезен
Andreas Dresen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Андреаса Дрезена
Каннский кинофестиваль 2011
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2008
«Особый взгляд» — любимчики жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Берлинале 2022
Премия Гильдии кинематографистов
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2002
Гран-при жюри
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2024
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2015
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1999
Золотой берлинский медведь
Номинант
