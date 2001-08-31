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Постер к сериалу На углу, у Патриарших 2
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Киноафиша Сериалы На углу, у Патриарших 2
На углу, у Патриарших 2 (2001 - 2001) На углу, у Патриарших 2 16+
Год выпуска 2001
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

Сериал «На углу, у Патриарших 2» – это продолжение криминального боевика о приключениях оперуполномоченного московской милиции Сергея Никольского. Со времени предыдущих событий проходит пять лет, в страну приходит новое тысячелетие, но преступность остается все такой же вездесущей и назойливой. То в городе объявляется банда торговцев наркотиками, то происходит внезапный всплеск проституции, то ведутся бандитские разборки. Но Никольский и его коллеги с Патриарших по-прежнему стоят на страже спокойствия.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Андрей Леонов
Андрей Леонов
Борис Клюев
Борис Клюев
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
Вячеслав Кулаков
Вячеслав Кулаков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
На углу, у Патриарших 2 - Сезон 1 Сезон 1
2001, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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