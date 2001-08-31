Сериал «На углу, у Патриарших 2» – это продолжение криминального боевика о приключениях оперуполномоченного московской милиции Сергея Никольского. Со времени предыдущих событий проходит пять лет, в страну приходит новое тысячелетие, но преступность остается все такой же вездесущей и назойливой. То в городе объявляется банда торговцев наркотиками, то происходит внезапный всплеск проституции, то ведутся бандитские разборки. Но Никольский и его коллеги с Патриарших по-прежнему стоят на страже спокойствия.