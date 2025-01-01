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Пигмалион
Билеты от 3000₽
Киноафиша Пигмалион

Спектакль Пигмалион

Сочетание живого разговора с эстетической легкостью 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Сергей Маковецкий, Алёна Бабенко, звезды театра и кино в спектакле Галины Волчек «Пигмалион» 

Спектакль, поставленный в 1995 году по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», стал одним из самых популярных и востребованных произведений театра «Современник». Режиссёр Галина Волчек создала вместе с художником Павлом Каплевичем оригинальное визуальное решение, которое делает спектакль ещё более привлекательным.

Сюжет рассказывает о профессоре фонетики Генри Хиггинсе и уличной цветочнице Элизе Дулиттл. Их история о превращении простой девушки в настоящую леди продолжает звучать остро и иронично. Каждый раз, когда зрители наблюдают за этой трансформацией, они ощущают магию, которая трогает сердца уже много лет.

Как однажды заметил рецензент, в этом спектакле «живая тонко чувствующая, обаятельная душа». Такой подход к постановке позволяет глубже понять характеры героев и их внутренние переживания.

Актерский состав

На сцене зрители смогут увидеть:

  • Алёна Бабенко
  • Сергей Маковецкий
  • Максим Разуваев
  • Александр Берда
  • Марина Хазова
  • Марина Феоктистова
  • Мария Ситко
  • Мария Селянская
  • Татьяна Корецкая
  • Елена Козина
  • Георгий Богадист
  • Олег Феоктистов

Не упустите возможность увидеть этот классический спектакль, который продолжает вдохновлять и волновать публику!

Режиссер
Галина Волчек
Галина Волчек
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Илья Лыков
Максим Разуваев
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Александр Берда

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽
28 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
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Фотографии

Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион

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