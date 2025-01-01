Спектакль Пигмалион

Спектакль, поставленный в 1995 году по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», стал одним из самых популярных и востребованных произведений театра «Современник». Режиссёр Галина Волчек создала вместе с художником Павлом Каплевичем оригинальное визуальное решение, которое делает спектакль ещё более привлекательным.
Сюжет рассказывает о профессоре фонетики Генри Хиггинсе и уличной цветочнице Элизе Дулиттл. Их история о превращении простой девушки в настоящую леди продолжает звучать остро и иронично. Каждый раз, когда зрители наблюдают за этой трансформацией, они ощущают магию, которая трогает сердца уже много лет.
Как однажды заметил рецензент, в этом спектакле «живая тонко чувствующая, обаятельная душа». Такой подход к постановке позволяет глубже понять характеры героев и их внутренние переживания.
На сцене зрители смогут увидеть:
Не упустите возможность увидеть этот классический спектакль, который продолжает вдохновлять и волновать публику!