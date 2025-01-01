Спектакль Пигмалион

Сергей Маковецкий, Алёна Бабенко, звезды театра и кино в спектакле Галины Волчек «Пигмалион»

Спектакль, поставленный в 1995 году по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», стал одним из самых популярных и востребованных произведений театра «Современник». Режиссёр Галина Волчек создала вместе с художником Павлом Каплевичем оригинальное визуальное решение, которое делает спектакль ещё более привлекательным.

Сюжет рассказывает о профессоре фонетики Генри Хиггинсе и уличной цветочнице Элизе Дулиттл. Их история о превращении простой девушки в настоящую леди продолжает звучать остро и иронично. Каждый раз, когда зрители наблюдают за этой трансформацией, они ощущают магию, которая трогает сердца уже много лет.

Как однажды заметил рецензент, в этом спектакле «живая тонко чувствующая, обаятельная душа». Такой подход к постановке позволяет глубже понять характеры героев и их внутренние переживания.

Актерский состав

На сцене зрители смогут увидеть:

Алёна Бабенко

Сергей Маковецкий

Максим Разуваев

Александр Берда

Марина Хазова

Марина Феоктистова

Мария Ситко

Мария Селянская

Татьяна Корецкая

Елена Козина

Георгий Богадист

Олег Феоктистов

Не упустите возможность увидеть этот классический спектакль, который продолжает вдохновлять и волновать публику!