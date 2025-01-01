Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Свузи Кёрц
Награды
Награды и номинации Свузи Кёрц
Swoosie Kurtz
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Свузи Кёрц
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667