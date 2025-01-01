Меню
Персоны
Гэри Росс
Награды
Награды и номинации Гэри Росса
Gary Ross
Награды и номинации Гэри Росса
Оскар 2004
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1994
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1989
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2012
Best Feature Film
Победитель
Золотая малина 1995
Худший сценарий
Победитель
