Персоны
Джоэл Шумахер
Награды
Награды и номинации Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джоэл Шумахер
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая малина 1998
Худший режиссер
Номинант
Берлинале 1999
Золотой берлинский медведь
Номинант
