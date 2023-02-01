Стрим-сервис Hulu возродит анимационный сериал «Царь горы»

Стриминговый сервис Hulu объявил о том, что готовит новый сезон культового анимационного сериала «Царь горы».

Производством обновленной версии мультфильма для взрослых занимаются создатели оригинального шоу Майк Джадж («Силиконовая долина») и Грег Дэниелс («Парки и зоны отдыха»), к которым также присоединился Саладин К. Паттерсон («Теория большого взрыва»). Все трое являются исполнительными продюсерами проекта, Паттерсон также выступает его шоураннером.

Джадж вновь озвучит главного героя сериала. Вместе с ним к озвучке центральных персонажей вернутся Кэти Нэджими («Фокус-покус»), Стивен Рут («Немыслимое»), Памела Адлон («Скажи что-нибудь»), Джонни Хардвик («Убийца демонов») и Лорен Том («Плохой Санта»).

Действие оригинального «Царя горы» разворачивается в вымышленном городе Арлен, штат Техас. Шоу повествует о самом заурядном техасце Хэнке Хилле (Джадж), а также о его жене Пегги (Нэджими), которая работает учительницей в местной школе, сыне Бобби (Адлон), вступающем в период полового созревания, и племяннице Луанне (Бриттани Мерфи), постоянно разбрасывающей по дому свое нижнее белье.

«Царь горы» насчитывает сейчас 13 сезонов и более 250 серий, выходивших на телеканале Fox с 1997 по 2009 год. Канал начал планировать возрождение сериала еще в 2017 году, но из-за слияния Disney и 21st Century Fox задумка была отменена.