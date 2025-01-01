Меню
Отар Иоселиани
Награды
Награды и номинации Отар Иоселиани
Otar Iosseliani
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Отар Иоселиани
Венецианский кинофестиваль 1996
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1992
C.I.C.A.E. Award
Победитель
Best Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1989
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1984
Grand Special Jury Prize
Победитель
OCIC Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2002
Лучший режиссер
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1999
Премия эстонских кинокритиков
Победитель
ММКФ 1993
Премия Андрея Тарковского
Победитель
Берлинале 1982
Форум нового кино
Победитель
