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Фильмография
Михо Канно
Miho Kanno
Киноафиша
Персоны
Михо Канно
Михо Канно
Miho Kanno
Дата рождения
22 августа 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Исехара, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Куклы
(2002)
Фильмография Михо Канно
7.3
Куклы
Dolls
драма, мелодрама
2002, Япония
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