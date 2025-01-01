Меню
Награды и номинации Педро Паскаля
Pedro Pascal
Награды и номинации Педро Паскаля
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Narrator
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший экранный дуэт
Победитель
Лучший герой
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший экранный дуэт
Номинант
Лучший герой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
