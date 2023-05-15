Резала шубы и жгла открытки: судьба жены Всеволода Санаева любого доведет до слез

Звезда кинокомедии «Сердца четырех» Всеволод Санаев встретил любовь всей своей жизни на гастролях в Киеве. Студентке филфака Лидии Гончаренко брак с Санаевым принес как счастье, так и невыразимые страдания.

В годы войны они потеряли сына. Леша не смог оправиться от кори и дифтерии. Безутешная мать хоронила его одна — муж был на гастролях. Через несколько лет у них родилась дочь Елена, ставшая впоследствии актрисой. В пять лет девочка чуть не умерла от желтухи. Родители смогли выходить девочку, но в 35 лет от перенесенных тягот у Всеволода Санаева случился инфаркт.

У Лидии же развивалась мания преследования. Как-то на нее написали донос за то, что она рассказала политический анекдот. Ход этому доносу, судя по всему, так и не дали, но супруга артиста начала избавляться от всего, что могло ее скомпрометировать: сожгла открытки из Белграда, изрезала шубу и уничтожила духи из Югославии.

Маленькую дочь она инструктировала на случай, если черный воронок все-таки приедет за ней. Близкие положили Лидию в психиатрическую лечебницу. Несчастная женщина избавилась от навязчивых мыслей, но клеймо «психбольной» осталось с ней на всю жизнь.