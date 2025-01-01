Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь

«Человек-бензопила» кого на самом деле любил Аки — Макиму, Химено или Дэнджи?

Ньют умирает гораздо трагичнее: 3 отличия фильма «Бегущий в лабиринте» от книг Дэшнера

У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров

Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле

Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1

Как раз успеем до выхода пятого сезона: топ-5 сериалов, которые точно стоит посмотреть фанатам «Очень странных дел»

Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»

Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет

3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить