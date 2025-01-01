Женя и Никита – дети авторитарного отца, Ивана «Вадимыча» Ширяева. Они оба уже давно выросли и завели собственных детей, но все равно зависят от одобрения отца. И от его денег тоже. Вадимыч хотел сделать своих детей счастливыми, но, похоже, сломал им жизнь: Женю убедил развестись с женой, а Никиту – жениться на нелюбимой. В итоге все Ширяевы по-своему несчастны и недовольны жизнью. Никита устал от своей в очередной раз беременной жены. Женя гуляет налево и направо, хотя его вторая супруга отчаянно пытается забеременеть с помощью ЭКО – идет на самый тяжелый и опасный для здоровья «длинный протокол». Кроме того, Вадимыч сообщает семье, что решил вложить весь свой капитал в строительство дома мечты в уникальном месте – поселке Ширяево. И поэтому помогать семье он больше не будет. Героям придется взять на себя ответственность за их собственную жизнь и за жизнь любимых. Зато у них появляется шанс стать лучшими отцами, чем их собственный.