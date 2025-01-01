Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Длинный протокол

Длинный протокол (2025 - …)

Dlinnyj protokol 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Женя и Никита – дети авторитарного отца, Ивана «Вадимыча» Ширяева. Они оба уже давно выросли и завели собственных детей, но все равно зависят от одобрения отца. И от его денег тоже. Вадимыч хотел сделать своих детей счастливыми, но, похоже, сломал им жизнь: Женю убедил развестись с женой, а Никиту – жениться на нелюбимой. В итоге все Ширяевы по-своему несчастны и недовольны жизнью. Никита устал от своей в очередной раз беременной жены. Женя гуляет налево и направо, хотя его вторая супруга отчаянно пытается забеременеть с помощью ЭКО – идет на самый тяжелый и опасный для здоровья «длинный протокол». Кроме того, Вадимыч сообщает семье, что решил вложить весь свой капитал в строительство дома мечты в уникальном месте – поселке Ширяево. И поэтому помогать семье он больше не будет. Героям придется взять на себя ответственность за их собственную жизнь и за жизнь любимых. Зато у них появляется шанс стать лучшими отцами, чем их собственный.

В ролях
В ролях
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Юрий Нифонтов
Артем Осипов
Артем Осипов
Дарья Савельева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о сериале
Начались съемки семейной саги «Длинный протокол»
Начались съемки семейной саги «Длинный протокол»
Кадры из сериал
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше