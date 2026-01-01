Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Билли Коннолли
Награды
Награды и номинации Билли Коннолли
Billy Connolly
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Билли Коннолли
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
BAFTA Tribute
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Best Light Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
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