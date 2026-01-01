Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Алла Сурикова
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Награды и номинации Алла Сурикова
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1995
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1991
Полнометражный фильм
Номинант
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В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
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После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
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