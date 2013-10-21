Павел Гуров - успешный актер, звезда телевизионного сериала “Майор Лавров”. В жизни Гуров состоявшийся человек, состоятельный Казанова, который прожигает жизнь ради собственных удовольствий. Всё меняется, когда на пороге его элитной квартиры появляется Виктор - сын, которого Павел бросил 20 лет назад, уехав в Москву строить свою актерскую карьеру. Виктор приезжает вместе с внуком Владом, которого Павел вообще никогда не видел. Виктор - полная противоположность Павла: неудачник, зануда, однолюб. Влад – смышлёный, инициативный мальчик.