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Постер сериала Два отца и два сына
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Киноафиша Сериалы Два отца и два сына

Два отца и два сына (2013 - 2016)

Dva otca i dva syna 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Павел Гуров - успешный актер, звезда телевизионного сериала “Майор Лавров”. В жизни Гуров состоявшийся человек, состоятельный Казанова, который прожигает жизнь ради собственных удовольствий. Всё меняется, когда на пороге его элитной квартиры появляется Виктор - сын, которого Павел бросил 20 лет назад, уехав в Москву строить свою актерскую карьеру. Виктор приезжает вместе с внуком Владом, которого Павел вообще никогда не видел. Виктор - полная противоположность Павла: неудачник, зануда, однолюб. Влад – смышлёный, инициативный мальчик.

В ролях
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Илья Костюков
Илья Костюков
Галина Петрова
Галина Петрова
Виктория Лукина
Анна Якунина
Анна Якунина
Максим Студеновский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Сезоны
Два отца и два сына - Сезон 1 Сезон 1
2013, 20 эпизодов
 
Два отца и два сына - Сезон 2 Сезон 2
2014, 20 эпизодов
 
Два отца и два сына - Сезон 3 Сезон 3
2016, 20 эпизодов
 
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