«Ошибка времени»: Рецензия Киноафиши

Со временем шутки плохи

Кадр из фильма «Ошибка времени»

От ошибок не застрахован никто, особенно начинающие режиссёры в своих первых работах. А если картина ещё и низкобюджетная, то в первую очередь стоит задуматься о сильном сценарии, который отвлечёт особо искушённых современными наворотами зрителей. Именно тут и споткнулся Брэдли Кинг, для которого «Ошибка времени» стала первой полнометражной лентой в карьере. Сама по себе идея вполне хороша и любопытна, однако её реализация, в особенности по части деталей и сюжетной проработки, вызывает желание изменить то прошлое, в котором было принято решение о просмотре фильма. Хотя ситуация не совсем плачевная, ведь случались дебюты гораздо хуже, к тому же есть у картины и положительные стороны. Недостаточность масштаба и отсутствие кричащих спецэффектов, присущих всем связанным с временными коллапсами творениям, являются безусловным баллом в её пользу. В этом случае камерность и замкнутость пространства играют на руку, создавая ощущение безысходности, а также отчасти придают реалистичности, не вынося события за рамки личного пространства. Но это лишь небольшая крупица добротности в этом нагромождении оплошностей и промахов.

Кадр из фильма «Ошибка времени»

Жизнь главных героев вполне себе соответствует современной действительности. Трое молодых ребят живут в одном домике, расположенном в небольшом комплексе, и еле сводят концы с концами. Финн работает в этом самом жилом комплексе и проводит будни за холстом, который по завершении дня так и остаётся нетронутым краской. Парень ссылается на отсутствие вдохновения, но никаких доказательств того, что оно у него когда-то было, не демонстрируется. Его девушка Келли мечтает писать в своё удовольствие, но ей приходится работать, чтобы, судя по всему, содержать себя и таких же нищих соседей. Джаспер вовсе ничем не занимается, кроме сидения на диване и просмотра скачек, на которые он тратит непонятно откуда имеющиеся у него деньги. Неожиданно по телефону сообщают, что учёный из дома напротив просрочил оплату, и неплохо было бы его навестить. Когда молодые люди заходят внутрь, мужчины там нет, зато вся стена увешана их фотографиями, а у окна стоит гигантский аппарат. Как оказалось, машина ежедневно делает снимки, показывающие будущее, которое случится через 24 часа. Естественно, желание использовать находку в корыстных целях берёт верх. Поначалу всё складывается отлично, но постепенно превращается в полный хаос.

Кадр из фильма «Ошибка времени»

Полноценным фантастическим триллером «Ошибку времени» назвать сложно. До фантастики он не дотягивает ввиду того, что от неё здесь всего лишь пара атрибутов, которым не придаётся особого значения. А к тому, чтобы стать триллером фильм двигается очень долго, да и сами герои не вписываются в его рамки. Не обошлось также без романтической составляющей, которая поначалу кажется неуместной, а в финале неожиданно оказывается движущей силой повествования. Неудачно выбран темп картины, который на первых порах рвётся в бой со стремительной скоростью, после чего замедляется и под конец вовсе замирает. Поступки, реплики и реакции героев лишены всякого смысла из-за того, что автор никоим образом не старается к ним подвести. Возможно, в головах Финна, Джаспера и Келли появляются ростки мотивации и какие-то важные мысли, но только до зрителей это донести забывают, что в итоге создаёт ощущение бессвязной бессмыслицы.

Кадр из фильма «Ошибка времени»

Отдельно стоит поговорить о персонажах, которые не внушают ни капли доверия и не вызывают никаких симпатий. Дело даже не в том, что актёры играют неубедительно и вяло, а в том, что их действия лишены всякой логики, полны абсурда и кажутся далёкими от действительности. Всё в их быту и поведении вызывает массу вопросов. Почему они так неприкрыто выставляют свою жизнь напоказ сквозь гигантское окно в гостиной и ещё охотней это делают, когда узнают о фотографиях? Как они так быстро и безоговорочно во всё поверили? Неужели у них не возникло желание обыскать дом и самим разобраться в принципе работы столь загадочного устройства? Откуда у таких простых ребят взялась такая тяга к насилию? Как долго они планировали держать в помещении труп учёного? Почему не додумались от него избавиться? Почему, несмотря на такую хорошую защищённость и охрану территории, в дом спокойно заходят плохие ребята с оружием? В чём тогда смысл охранников и железных решёток? И, наконец, почему столько времени жильцы не придавали значения ежедневным вспышкам в одно и то же время? Кстати, других обитателей комплекса и вовсе не было замечено, что настораживает и добавляет происходящему ещё большей неубедительности.

Кадр из фильма «Ошибка времени»

Вероятно, картина задумывалась, чтобы показать реакцию человека на возможность изменить будущее. Вот только в сюжете зияет огромная дыра, кричащая, что персонажи никоим образом на него не влияют, а лишь механически повторяют всё то, что увидели на фото. Почему именно в тот момент, когда они обнаружили аппарат их жизнь начала так меняться? Скорее всего, замысел состоял в том, что существует два варианта развития событий, которые зависят от решения героев взглянуть на снимок. Что подтверждается невозможностью Финна рисовать, когда он не видит фотографии. Но обо всех этих тонкостях и механизме работы таинственной машины сценаристы не позаботились, а самостоятельно пускаться в эти дебри опасно, иначе можно откровенно запутаться. Итоговым выводом картины является то, что время не подвластно изменениям. Остаётся надеяться, что Брэдли Кингу удастся повлиять на собственное будущее, исправив ошибки, допущенные ввиду отсутствия опыта, и следующая его работа станет более весомой.

Кадр из фильма «Ошибка времени»

В прокате с 3 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ошибка времени»

Трошина Олеся