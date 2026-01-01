Оповещения от Киноафиши
ДАМАСОБАЧКА
Билеты от 4200₽
Киноафиша ДАМАСОБАЧКА

Спектакль ДАМАСОБАЧКА

По рассказу Антона Чехова «Дама с собачкой». Инсценировка Алексея Мизгирёва
Постановка
МХТ им. Чехова 18+
Продолжительность 75 минут
Возраст 18+
Билеты от 4200₽

О спектакле

Тайны и страсти: «Дама с собачкой» в МХТ имени Чехова

На Малой сцене МХТ имени Чехова состоится спектакль «Дама с собачкой», который основан на одноименном рассказе Антона Чехова. Режиссер Алексей Мизгирев предлагает свежий взгляд на классическую историю о запретной страсти, сожалении и вине.

Современная трактовка классики

Спектакль переносит действие в современный кабинет психотерапевта, где герои встречаются для обсуждения своей сложной романтической истории. Использование арбуза как аллегории шпица Анны Сергеевны символизирует грехопадение и борьбу с внутренними демонами.

Новые грани чеховского рассказа

Алексей Мизгирев, сохраняя оригинальный текст Чехова, добавляет новых персонажей, таких как жена Гурова и муж Анны Сергеевны, и поднимает напряжение до трагических высот. По словам режиссера, «в этом рассказе сквозит тема отчаяния. Мужчина и женщина никогда не могут быть счастливы. В конце концов, жизнь всегда побеждает». Однако в каждом произведении Чехова присутствует надежда, «красота, даже там, где она неочевидна», что оставляет зрителям повод для размышлений.

Исполнители

В спектакле заняты талантливые актеры: Сергей Волков, Полина Романова, Дарья Юрская, Кирилл Власов и Ростислав Лаврентьев, каждый из которых вносит свою уникальную интерпретацию в выбранные роли.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию произведения, которое остается актуальным и по сей день.

Режиссер
Алексей Мизгирев
Алексей Мизгирев
В ролях
Сергей Волков
Сергей Волков
Дарья Юрская
Ростислав Лаврентьев
Кирилл Власов
Полина Романова

Март
17 марта вторник
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 4200 ₽
26 марта четверг
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 4200 ₽

Фотографии

ДАМАСОБАЧКА ДАМАСОБАЧКА ДАМАСОБАЧКА ДАМАСОБАЧКА ДАМАСОБАЧКА ДАМАСОБАЧКА

