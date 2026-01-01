Спектакль ДАМАСОБАЧКА

Тайны и страсти: «Дама с собачкой» в МХТ имени Чехова

На Малой сцене МХТ имени Чехова состоится спектакль «Дама с собачкой», который основан на одноименном рассказе Антона Чехова. Режиссер Алексей Мизгирев предлагает свежий взгляд на классическую историю о запретной страсти, сожалении и вине.

Современная трактовка классики

Спектакль переносит действие в современный кабинет психотерапевта, где герои встречаются для обсуждения своей сложной романтической истории. Использование арбуза как аллегории шпица Анны Сергеевны символизирует грехопадение и борьбу с внутренними демонами.

Новые грани чеховского рассказа

Алексей Мизгирев, сохраняя оригинальный текст Чехова, добавляет новых персонажей, таких как жена Гурова и муж Анны Сергеевны, и поднимает напряжение до трагических высот. По словам режиссера, «в этом рассказе сквозит тема отчаяния. Мужчина и женщина никогда не могут быть счастливы. В конце концов, жизнь всегда побеждает». Однако в каждом произведении Чехова присутствует надежда, «красота, даже там, где она неочевидна», что оставляет зрителям повод для размышлений.

Исполнители

В спектакле заняты талантливые актеры: Сергей Волков, Полина Романова, Дарья Юрская, Кирилл Власов и Ростислав Лаврентьев, каждый из которых вносит свою уникальную интерпретацию в выбранные роли.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию произведения, которое остается актуальным и по сей день.