Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Сара Силверман
Награды
Награды и номинации Сары Силверман
Sarah Silverman
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Новости
Награды
Награды и номинации Сары Силверман
Золотой глобус 2026
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
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