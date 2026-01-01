Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Джаред Харрис
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Награды и номинации Джареда Харриса
Jared Harris
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Награды и номинации Джареда Харриса
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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