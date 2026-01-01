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Награды и номинации Джареда Харриса

Jared Harris
Награды и номинации Джареда Харриса
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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