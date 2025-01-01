Меню
Персоны
Марк Дюпласс
Награды
Награды и номинации Марка Дюпласса
Mark Duplass
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Марка Дюпласса
Золотой глобус 2022
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
