Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Последние два человека на Земле: вышел трейлер постапокалиптического фильма «Биосфера»

Последние два человека на Земле: вышел трейлер постапокалиптического фильма «Биосфера»

28 марта 2023 16:58
Последние два человека на Земле: вышел трейлер постапокалиптического фильма «Биосфера»

Премьера картины о выживании в замкнутом пространстве состоится в июле.

Кинокомпания IFC Films опубликовала трейлер постапокалиптического фильма Biosphere («Биосфера»). Главные роли исполнили номинант на премию «Эмми» Марк Дюпласс («Утреннее шоу») и лауреат «Золотого глобуса» Стерлинг К. Браун («Это мы»).

В центре сюжета — лучшие друзья и сводные братья Билли (Дюпласс) и Рэй (Браун), которые внезапно оказываются двумя последними людьми на Земле. Они смогли избежать катастрофы, погубившей весь мир, благодаря блестящему гению Рэя, который спроектировал особую биосферу, снабженную всем необходимым для выживания на обреченной планете. Однако, когда в их пруду начинает сокращаться популяция рыб, благодаря которым они получают необходимый белок, главные герои осознают, что их может ждать не самый радужный финал, если им не удастся найти выход из ситуации.

Режиссером фильма выступил Мел Эслин, ранее работавший над сериалами «Кино переворот» и «Комната 104». Он также написал сценарий картины вместе с Дюплассом. Проект был впервые представлен зрителям на фестивале TIFF в 2022 году, где получил высокие оценки критиков. В настоящий момент средний балл одобрения фильма от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 90%.

«Биосфера» выйдет в свет 7 июля.

Фото: IFC Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Related video