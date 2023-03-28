Последние два человека на Земле: вышел трейлер постапокалиптического фильма «Биосфера»

Кинокомпания IFC Films опубликовала трейлер постапокалиптического фильма Biosphere («Биосфера»). Главные роли исполнили номинант на премию «Эмми» Марк Дюпласс («Утреннее шоу») и лауреат «Золотого глобуса» Стерлинг К. Браун («Это мы»).

В центре сюжета — лучшие друзья и сводные братья Билли (Дюпласс) и Рэй (Браун), которые внезапно оказываются двумя последними людьми на Земле. Они смогли избежать катастрофы, погубившей весь мир, благодаря блестящему гению Рэя, который спроектировал особую биосферу, снабженную всем необходимым для выживания на обреченной планете. Однако, когда в их пруду начинает сокращаться популяция рыб, благодаря которым они получают необходимый белок, главные герои осознают, что их может ждать не самый радужный финал, если им не удастся найти выход из ситуации.

Режиссером фильма выступил Мел Эслин, ранее работавший над сериалами «Кино переворот» и «Комната 104». Он также написал сценарий картины вместе с Дюплассом. Проект был впервые представлен зрителям на фестивале TIFF в 2022 году, где получил высокие оценки критиков. В настоящий момент средний балл одобрения фильма от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 90%.

«Биосфера» выйдет в свет 7 июля.