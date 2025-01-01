Меню
Тэрон Эджертон
Награды
Награды и номинации Тэрона Эджертона
Taron Egerton
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2016
Восходящая звезда
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
