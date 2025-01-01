Меню
Киноафиша Персоны Тэрон Эджертон Награды

Награды и номинации Тэрона Эджертона

Taron Egerton
Награды и номинации Тэрона Эджертона
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Восходящая звезда
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
