Шон Эстин
Награды
Награды и номинации Шон Эстин
Sean Astin
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Шон Эстин
Оскар 1995
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best On-Screen Team
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
